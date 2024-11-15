Призрачный детектив. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Призрачный детектив
1-й сезон
14-я серия

Призрачный детектив (сериал, 2018) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

8.72018, Oneului tamjeong
Детектив, Ужасы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бывший военный, а ныне частный детектив Ли Да-иль с бесстрашной напарницей расследуют дела, связанные с призраками, и пытаются вычислить серийного похитителя детей.


Страна
Южная Корея
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Призрачный детектив»