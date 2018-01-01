Призрачный детектив. Сезон 1. Серия 5
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Призрачный детектив
1-й сезон
5-я серия

Призрачный детектив (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.72018, Oneului tamjeong
Детективы, Ужасы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бывший военный, а ныне частный детектив Ли Да-иль с бесстрашной напарницей расследуют дела, связанные с призраками, и пытаются вычислить серийного похитителя детей.


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Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Призрачный детектив»

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