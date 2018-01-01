Призрачный детектив (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывший военный, а ныне частный детектив Ли Да-иль с бесстрашной напарницей расследуют дела, связанные с призраками, и пытаются вычислить серийного похитителя детей.







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