WinkСериалыПризрачный детектив1-й сезон12-я серия
Призрачный детектив (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
8.72018, Oneului tamjeong
Детектив, Ужасы18+
Сезоны и серии
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+60 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+60 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Бывший военный, а ныне частный детектив Ли Да-иль с бесстрашной напарницей расследуют дела, связанные с призраками, и пытаются вычислить серийного похитителя детей.
СтранаЮжная Корея
ЖанрУжасы, Детектив, Триллер
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЛДРежиссёр
Ли
Джэ-хун
- ЧДАктёр
Чхве
Даниель
- ЛДАктриса
Ли
Джи-а
- ПЫАктриса
Пак
Ын-бин
- Актриса
Ли
Джу-ён
- КВАктёр
Ким
Вон-хэ
- ЛДАктёр
Ли
Джэ-гюн
- ЮСАктёр
Ю
Су-бин
- ПЧАктриса
Пак
Чу-хи
- ЩДАктёр
Щин
Джэ-ха
- ЧДАктриса
Чхэ
Джи-ан
- ХБАктёр
Хён
Бон-щик
- КМАктёр
Ким
Мин-сан
- МРАктриса
Ми
Рам
- ЧБАктёр
Чон
Бэ-су
- КХАктриса
Киль
Хэ-ён
- СИАктриса
Со
И-су
- ХДАктриса
Хо
Джон-ын
- ЧЧАктриса
Чха
Чхон-хва
- ЕСАктриса
Е
Су-джон
- КДАктриса
Ким
Джу-рён
- ЛЁАктриса
Ли
Ён-и
- ХДСценарист
Хан
Джи-ван
- ЛГПродюсер
Ли
Гон-джун