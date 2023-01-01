Фея тяжелой атлетики (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История первой любви профессиональных спортсменов: южнокорейский комедийный сериал «Фея тяжелой атлетики» доступен на Wink! Романтическая дорама по мотивам биографии олимпийской чемпионки.



Ким Пок-чжу — двадцатилетняя девушка, мечтающая стать олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике. Ее страсть к этому виду спорта зародилась еще в детстве под влиянием отца. Несмотря на силу и талант, Пок-чжу страдает от комплексов из-за веса и не умеет общаться с парнями. Однажды она встречает самоуверенного пловца по имени Чжун Джун Хен, который помогает ей принять и полюбить себя такой, какая она есть. Сериал основан на реальной истории южнокорейской тяжелоатлетки Чан Ми-ран, что делает сюжет еще более вдохновляющим и интересным.



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