Фея тяжелой атлетики (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+59 мин
Фея тяжелой атлетики
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+60 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+60 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+62 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+60 мин
Фея тяжелой а�тлетики
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
История первой любви профессиональных спортсменов: южнокорейский комедийный сериал «Фея тяжелой атлетики» доступен на Wink! Романтическая дорама по мотивам биографии олимпийской чемпионки.
Ким Пок-чжу — двадцатилетняя девушка, мечтающая стать олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике. Ее страсть к этому виду спорта зародилась еще в детстве под влиянием отца. Несмотря на силу и талант, Пок-чжу страдает от комплексов из-за веса и не умеет общаться с парнями. Однажды она встречает самоуверенного пловца по имени Чжун Джун Хен, который помогает ей принять и полюбить себя такой, какая она есть. Сериал основан на реальной истории южнокорейской тяжелоатлетки Чан Ми-ран, что делает сюжет еще более вдохновляющим и интересным.
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