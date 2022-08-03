Фея тяжелой атлетики. Серия 3
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Фея тяжелой атлетики
1-й сезон
3-я серия

Фея тяжелой атлетики (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.42016, Yeokdoyojeong Gim Bok-ju
Мелодрама, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ким Пок Чжу 20 лет, она обладает невероятной силой и с самого детства занимается тяжелой атлетикой. Но все ее грезы связаны с «прекрасными принцами», ведь она ни разу в жизни не была на свиданиях. И вот однажды на горизонте появляется симпатичный доктор, так похожий на идеал Ким Пок Чжу.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Спортивный, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb