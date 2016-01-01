WinkСериалыФея тяжелой атлетики1-й сезон13-я серия
Фея тяжелой атлетики (сериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
9.42016, Yeokdoyojeong Gim Bok-ju
Мелодрамы, Комедии16+
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+59 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+64 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 9Бе�сплатно
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Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+62 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+60 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Ким Пок Чжу 20 лет, она обладает невероятной силой и с самого детства занимается тяжелой атлетикой. Но все ее грезы связаны с «прекрасными принцами», ведь она ни разу в жизни не была на свиданиях. И вот однажды на горизонте появляется симпатичный док�тор, так похожий на идеал Ким Пок Чжу.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb