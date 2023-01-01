Фея тяжелой атлетики (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Он — пловец, а она — амбициозная штангистка. В их жизни есть только спорт, но внезапно они обнаруживают, что помимо страсти к плаванию и тяжелой атлетике, у них есть еще и любовь друг к другу. Если вам нравятся истории о самоопределении и первой любв�и, то не пропустите дораму «Фея тяжелой атлетики» — 1 сезон ждет вас в отличном качестве на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с юной спортсменкой по имени Ким Пок-чжу, чья страсть к тяжелой атлетике была заложена еще в детстве отцом — чемпионом мира по этому виду спорта. В мире Пок-чжу нет места романтике. Ее не интересует мода, бесконечные разговоры с подругами и гламурные вечеринки. Она предпочитает тренировки в спортзале и высококалорийную пищу. Но однажды в ее жизни появляется привлекательный пловец Чжун Джун Хен. Их романтические отношения развиваются на фоне жизненных испытаний и трудностей, но молодые люди учатся поддерживать друг друга в любых ситуациях.



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