Фея тяжелой атлетики (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
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Фея тяжелой атлетики
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
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Фея тяжелой атлетики
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Фея тяжелой атлетики
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Фея тяжелой атлетики
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Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+60 мин
Фея тяжелой а�тлетики
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Он — пловец, а она — амбициозная штангистка. В их жизни есть только спорт, но внезапно они обнаруживают, что помимо страсти к плаванию и тяжелой атлетике, у них есть еще и любовь друг к другу. Если вам нравятся истории о самоопределении и первой любв�и, то не пропустите дораму «Фея тяжелой атлетики» — 1 сезон ждет вас в отличном качестве на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с юной спортсменкой по имени Ким Пок-чжу, чья страсть к тяжелой атлетике была заложена еще в детстве отцом — чемпионом мира по этому виду спорта. В мире Пок-чжу нет места романтике. Ее не интересует мода, бесконечные разговоры с подругами и гламурные вечеринки. Она предпочитает тренировки в спортзале и высококалорийную пищу. Но однажды в ее жизни появляется привлекательный пловец Чжун Джун Хен. Их романтические отношения развиваются на фоне жизненных испытаний и трудностей, но молодые люди учатся поддерживать друг друга в любых ситуациях.
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