Фея тяжелой атлетики. Серия 6
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Фея тяжелой атлетики
1-й сезон
6-я серия

Фея тяжелой атлетики (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.42016, Yeokdoyojeong Gim Bok-ju
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ким Пок Чжу 20 лет, она обладает невероятной силой и с самого детства занимается тяжелой атлетикой. Но все ее грезы связаны с «прекрасными принцами», ведь она ни разу в жизни не была на свиданиях. И вот однажды на горизонте появляется симпатичный доктор, так похожий на идеал Ким Пок Чжу.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы, Зарубежные

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb