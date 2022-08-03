Фея тяжелой атлетики (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
9.42016, Yeokdoyojeong Gim Bok-ju
Мелодрама, Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+62 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+61 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+59 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+60 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+60 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+64 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+59 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+57 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+61 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+61 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+60 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+60 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+60 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+62 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+63 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+60 мин
Фея тяжелой атлетики
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Ким Пок Чжу 20 лет, она обладает невероятной силой и с самого детства занимается тяжелой атлетикой. Но все ее грезы связаны с «прекрасными принцами», ведь она ни разу в жизни не была на свиданиях. И вот однажды на горизонте появляется симпатичный доктор, так похожий на идеал Ким Пок Чжу.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Спортивный, Мелодрама
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb