Ким Пок Чжу 20 лет, она обладает невероятной силой и с самого детства занимается тяжелой атлетикой. Но все ее грезы связаны с «прекрасными принцами», ведь она ни разу в жизни не была на свиданиях. И вот однажды на горизонте появляется симпатичный доктор, так похожий на идеал Ким Пок Чжу.

