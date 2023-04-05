Паразит (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Какие тайны скрывает антикварный шкаф? Вы удивитесь, узнав ответ. Оригинальный испанский триллер с Пако Леоном в главной роли.



Дэмиен с детства работает плотником, и новость об увольнении становится для него настоящим ударом. В сердцах, скрываясь от людей и собственных эмоций, он забирается в шкаф, который как раз отправляют заказчикам. Так Дэмиен оказывается тайным гостем в чужом доме. Новые владельцы шкафа — Лусия и Феде, обычная семейная пара. Однако, поначалу стремясь поскорее сбежать, их невидимый сосед вскоре понимает, что супруги скрывают множество секретов за фасадом благополучия. Из-за своего любопытства Дэмиен все глубже оказывается затянут в чужие семейные драмы.



К чему приведет такое странное сожительство и раскроют ли Феде и Лусия невидимого гостя в своем шкафу? Напряженная драма «Паразит» — фильм 2022 года смотрите онлайн на нашем видеосервисе.

