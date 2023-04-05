Паразит (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Какие тайны скрывает антикварный шкаф? Вы удивитесь, узнав ответ. Оригинальный испанский триллер с Пако Леоном в главной роли.
Дэмиен с детства работает плотником, и новость об увольнении становится для него настоящим ударом. В сердцах, скрываясь от людей и собственных эмоций, он забирается в шкаф, который как раз отправляют заказчикам. Так Дэмиен оказывается тайным гостем в чужом доме. Новые владельцы шкафа — Лусия и Феде, обычная семейная пара. Однако, поначалу стремясь поскорее сбежать, их невидимый сосед вскоре понимает, что супруги скрывают множество секретов за фасадом благополучия. Из-за своего любопытства Дэмиен все глубже оказывается затянут в чужие семейные драмы.
К чему приведет такое странное сожительство и раскроют ли Феде и Лусия невидимого гостя в своем шкафу? Напряженная драма «Паразит» — фильм 2022 года смотрите онлайн на нашем видеосервисе.
- ФВРежиссёр
Феликс
Вискаррет
- ПЛАктёр
Пако
Леон
- Актёр
Хуан
Диего Ботто
- ЛУАктриса
Леонор
Уотлинг
- АБАктёр
Алекс
Брендемюль
- МРАктриса
Мария
Романильос
- СГАктриса
Сусанна
Гомес
- МРАктёр
Маркос
Руис
- ЛГАктриса
Луиза
Гаваса
- ИГАктёр
Иньяки
Габилондо
- КЛАктёр
Ксабьер
Леаль
- ХХСценарист
Хуан
Хосе Мильяс
- ДМСценарист
Давид
Муньос
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- НТХудожница
Нереа
Торрихос
- АГОператор
Альваро
Гутьеррес