Биография

Хуан Диего Ботто — аргентино-испанский актер, режиссер и сценарист. Родился в городе Буэнос-Айрес 29 августа 1975 года. Будущий артист родился в семье аргентинского актера Диего Ботто, пропавшего без вести в 1977 году. После этого мать увезла его в Мадрид, где основала актерскую школу. Позже юный Ботто именно там изучал ремесло. Также он учился в Нью-Йорке. Пробовал свои силы в режиссуре, сняв картины «Есть повод» и «Карантинные истории». Сегодня актерская фильмография Хуана Диего Ботто насчитывает 67 работ. Среди проектов фильмы «Если они скажут, что ты чувствуешь», «1492: Завоевание рая», «Экстаз», «Дон Кихот», «Город на границе», «Пираты Эгейского моря», «Исмаэль». В 2021 году появился в комедийном боевике «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Активно снимается в телепроектах. Например, Ботто можно увидеть в сериалах «Хорошее поведение», «Влечение», «Белые лилии» и «Не стоило лгать».