Тест (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Трагикомедия о семье, которой на фоне финансовых проблем нужно принять судьбоносное решение: получить много денег сейчас или еще больше — через несколько лет. Экранизация успешной испанской пьесы Хорди Вальехо. Пола и Эктор находятся в затруднительном положении. Их бар не приносит дохода, а платежи по кредитам поджимают. Богатый друг Тони приглашает их к себе и предлагает сделать выбор, основанный на психологическом тесте, придуманном его женой Бертой: забрать 100 тысяч евро прямо сейчас или подождать 10 лет и стать обладателями миллиона.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДдРежиссёр
Дани
де ла Орден
- Актриса
Мирен
Ибаргурен
- АСАктёр
Альберто
Сан Хуан
- КСАктёр
Карлос
Сантос
- Актриса
Бланка
Суарес
- АРАктёр
Антонио
Ресинес
- ЛФАктриса
Луна
Фульхенсио
- МААктёр
Марта
Альберт
- ХТАктёр
Хосема
Трухильо
- СЛАктёр
Санти
Лопес
- ДБАктёр
Даниэль
Брутон
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- ЭКПродюсер
Эдуардо
Кампой
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- КГХудожница
Курру
Гарабаль
- ОПМонтажёр
Ориол
Перес Алькарас
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес