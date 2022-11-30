Трагикомедия о семье, которой на фоне финансовых проблем нужно принять судьбоносное решение: получить много денег сейчас или еще больше — через несколько лет. Экранизация успешной испанской пьесы Хорди Вальехо. Пола и Эктор находятся в затруднительном положении. Их бар не приносит дохода, а платежи по кредитам поджимают. Богатый друг Тони приглашает их к себе и предлагает сделать выбор, основанный на психологическом тесте, придуманном его женой Бертой: забрать 100 тысяч евро прямо сейчас или подождать 10 лет и стать обладателями миллиона.

