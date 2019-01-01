Нотр-Дам
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Нотр-Дам

Нотр-Дам (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

6.72019, Notre Dame
Комедии86 мин18+

Сюжет

Мод заботится о двух детях и занимается архитектурой — и случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади великого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет Мод не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в лучшем месте для любви — Париже.

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Информация

Страна
Франция, Бельгия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нотр-Дам»

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