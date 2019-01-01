Нотр-Дам (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
6.72019, Notre Dame
Комедии86 мин18+
Сюжет
Мод заботится о двух детях и занимается архитектурой — и случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади великого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет Мод не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в лучшем месте для любви — Париже.
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Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Валери
Донзелли
- Актриса
Валери
Донзелли
- Актёр
Пьер
Деладоншам
- ТШАктёр
Томас
Шимека
- Актёр
Були
Ланнерс
- Актриса
Виржини
Ледуайен
- ИКАктриса
Изабель
Канделье
- ФКАктёр
Филипп
Катрин
- КПАктриса
Клод
Перрон
- СГАктёр
Самир
Гесми
- ПСАктриса
Полин
Серийе
- Сценарист
Валери
Донзелли
- ЭВПродюсер
Эдуард
Вейл
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ШЛХудожница
Шарлотта
Люно
- ЭМХудожница
Элизабет
Меху
- ПГМонтажёр
Полин
Гайяр