Худший человек на свете (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
7.12021, Verdens verste menneske
Драмы, Комедии117 мин18+
Сюжет
У Юлии впереди вся жизнь. Она изучает медицину и уверена, что именно в этой сфере она сможет лучше всего проявить себя. Хотя, возможно, психология подходит ей больше. А может быть и фотография. Или писательство. За четыре года ее жизнь несколько раз кардинально меняется — тем сложнее для Юлии принять себя.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Йоаким
Триер
- РРАктриса
Ренате
Реинсве
- АДАктёр
Андерс
Даниельсен Ли
- ХНАктёр
Херберт
Нордрам
- ГОАктёр
Ганс
Олав Бреннер
- ХБАктриса
Хелен
Бьорнебю
- ВСАктёр
Видар
Сандем
- МГАктриса
Мария
Грация Ди Мео
- КРАктриса
Карен
Рейсе Килланд
- МКАктриса
Марианн
Крог
- ЭВСценарист
Эскиль
Вогт
- Сценарист
Йоаким
Триер
- ТРПродюсер
Томас
Робсам
- ЭЯПродюсер
Эва
Якобсен
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- КТОператор
Каспер
Туксен