Худший человек на свете (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У Юлии впереди вся жизнь. Она изучает медицину и уверена, что именно в этой сфере она сможет лучше всего проявить себя. Хотя, возможно, психология подходит ей больше. А может быть и фотография. Или писательство. За четыре года ее жизнь несколько раз кардинально меняется — тем сложнее для Юлии принять себя.



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