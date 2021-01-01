Худший человек на свете
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Худший человек на свете

Худший человек на свете (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

7.12021, Verdens verste menneske
Драмы, Комедии117 мин18+

Сюжет

У Юлии впереди вся жизнь. Она изучает медицину и уверена, что именно в этой сфере она сможет лучше всего проявить себя. Хотя, возможно, психология подходит ей больше. А может быть и фотография. Или писательство. За четыре года ее жизнь несколько раз кардинально меняется — тем сложнее для Юлии принять себя.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Худший человек на свете»

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