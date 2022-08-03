Девушка-невидимка (фильм, 2019) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мистическая драма с участием Меган Фокс о девушке, которую видит только боец MMA, имеющий все поводы ее ненавидеть. Холли — средний ребенок в семье. Отец, брат и сестра часто не обращали на нее внимания, и лишь мать всегда была рядом. Но когда она умерла, окружающие совсем перестали видеть Холли. Повзрослев, девушка воспользовалась своим необычным положением и стала продавать фотографии звезд таблоидам. Однажды она встречает Шэйна, вышибалу в ночном клубе. Когда-то он выступал на смешанных единоборствах, но Холли разрушила его карьеру, засняв, как он изменяет своей избраннице. К своему удивлению девушка понимает, что Шэйн — единственный человек, способный ее видеть. Надеясь наладить с ним отношения, Холли обещает возродить его спортивную славу.
Рейтинг
- КМРежиссёр
Клаудия
Майерс
- Актриса
Оливия
Тирлби
- АРАктёр
Алан
Ричсон
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- ППАктриса
Патриция
Пинто
- МДАктриса
Мария
Диззия
- МФАктриса
Меган
Фокс
- ТОАктёр
Тито
Ортис
- ДЙАктёр
Дэвид
Йохансен
- ДКАктриса
Джастин
Котсонас
- ОКАктёр
Оуэн
Кэмпбелл
- КМСценарист
Клаудия
Майерс
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ХХКомпозитор
Хоссам
Хамди
- КККомпозитор
Кэйки
Кинг