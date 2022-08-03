Девушка-невидимка (фильм, 2019) смотреть онлайн

Девушка-невидимка
Девушка-невидимка

Девушка-невидимка (фильм, 2019)

2019, Above the Shadows
Мелодрама, Драма, 106 мин, 18+

О фильме

Мистическая драма с участием Меган Фокс о девушке, которую видит только боец MMA, имеющий все поводы ее ненавидеть. Холли — средний ребенок в семье. Отец, брат и сестра часто не обращали на нее внимания, и лишь мать всегда была рядом. Но когда она умерла, окружающие совсем перестали видеть Холли. Повзрослев, девушка воспользовалась своим необычным положением и стала продавать фотографии звезд таблоидам. Однажды она встречает Шэйна, вышибалу в ночном клубе. Когда-то он выступал на смешанных единоборствах, но Холли разрушила его карьеру, засняв, как он изменяет своей избраннице. К своему удивлению девушка понимает, что Шэйн — единственный человек, способный ее видеть. Надеясь наладить с ним отношения, Холли обещает возродить его спортивную славу.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка-невидимка»