Кровь за кровь (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сэм Уортингтон играет бывшего снайпера, готового связаться с криминалом, чтобы не потерять сына-подростка. Опытный снайпер Специальной авиадесантной службы Райан получает серьезное ранение во время службы в Афганистане и возвращается домой, где становится инструктором. У Райана счастливая семья — сын Билли и беременная жена Джастин. Но его жизнь полностью меняется, когда Джастин и ее нерожденный ребенок погибают в автокатастрофе. Теперь Райану приходится воспитывать Билли в одиночку, но отец держит сына на расстоянии, не позволяя эмоциям вылиться наружу. Билли, в свою очередь, начинает проводить время с преступниками, и Райану угрожают лишением родительских прав. Не сумев заработать на продажах, отчаявшийся отец встречается со своим бывшим командиром Джонни, который теперь связан с криминалом. Тот предлагает быстрый, но нелегальный способ заработать денег, и Райан соглашается. Последствия у этого решения будут ужасны.



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