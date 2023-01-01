Кровь за кровь
Wink
Фильмы
Кровь за кровь
7.22023, Transfusion
Боевики, Триллеры101 мин18+
Бывший снайпер элитных спецслужб не остановится ни перед чем, чтобы спасти сына. Криминальный триллер с Сэмом Уортингтоном

Кровь за кровь (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сэм Уортингтон играет бывшего снайпера, готового связаться с криминалом, чтобы не потерять сына-подростка. Опытный снайпер Специальной авиадесантной службы Райан получает серьезное ранение во время службы в Афганистане и возвращается домой, где становится инструктором. У Райана счастливая семья — сын Билли и беременная жена Джастин. Но его жизнь полностью меняется, когда Джастин и ее нерожденный ребенок погибают в автокатастрофе. Теперь Райану приходится воспитывать Билли в одиночку, но отец держит сына на расстоянии, не позволяя эмоциям вылиться наружу. Билли, в свою очередь, начинает проводить время с преступниками, и Райану угрожают лишением родительских прав. Не сумев заработать на продажах, отчаявшийся отец встречается со своим бывшим командиром Джонни, который теперь связан с криминалом. Тот предлагает быстрый, но нелегальный способ заработать денег, и Райан соглашается. Последствия у этого решения будут ужасны.

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Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь за кровь»

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