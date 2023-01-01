Кровь за кровь (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Сэм Уортингтон играет бывшего снайпера, готового связаться с криминалом, чтобы не потерять сына-подростка. Опытный снайпер Специальной авиадесантной службы Райан получает серьезное ранение во время службы в Афганистане и возвращается домой, где становится инструктором. У Райана счастливая семья — сын Билли и беременная жена Джастин. Но его жизнь полностью меняется, когда Джастин и ее нерожденный ребенок погибают в автокатастрофе. Теперь Райану приходится воспитывать Билли в одиночку, но отец держит сына на расстоянии, не позволяя эмоциям вылиться наружу. Билли, в свою очередь, начинает проводить время с преступниками, и Райану угрожают лишением родительских прав. Не сумев заработать на продажах, отчаявшийся отец встречается со своим бывшим командиром Джонни, который теперь связан с криминалом. Тот предлагает быстрый, но нелегальный способ заработать денег, и Райан соглашается. Последствия у этого решения будут ужасны.
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Информация
Рейтинг
- МНРежиссёр
Мэтью
Нэйбл
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- ФТАктриса
Фиби
Тонкин
- МНАктёр
Мэтью
Нэйбл
- СПАктриса
Сьюзи
Портер
- ДНАктриса
Джессика
Нэпиер
- ДЛАктёр
Джереми
Линдсэй Тейлор
- СКАктёр
Сэм
Коттон
- ДСАктёр
Дэмиен
Страутос
- БМАктёр
Брэд
МакМюррей
- ДХАктёр
Джордж
Хувардас
- МНСценарист
Мэтью
Нэйбл
- ДШПродюсер
Джон
Шварц
- МШПродюсер
Майкл
Шварц
- ДБПродюсер
Дрю
Бэйли
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ШБХудожница
Шарен
Беринжер
- ШФОператор
Шелли
Фартинг-Дейв