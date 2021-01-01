Пылающее море (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Мощный взрыв в одночасье затягивает огромную нефтяную платформу на дно Северного моря. Выяснив причину катастрофы, группа ученых понимает — это было лишь началом. Крупнейшая в истории подводная трещина грозит об�рушением десятка платформ в районе и ударом по всему побережью. Объявляется эвакуация, но небольшая спасательная миссия отправляется к эпицентру аварии, чтобы спасти застрявшего там героя. Они еще не знают, что образовавшееся нефтяное пятно вот-вот загорится, и выбираться им придeтся по бескрайнему пылающему морю.



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