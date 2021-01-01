Пылающее море (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Мощный взрыв в одночасье затягивает огромную нефтяную платформу на дно Северного моря. Выяснив причину катастрофы, группа ученых понимает — это было лишь началом. Крупнейшая в истории подводная трещина грозит об�рушением десятка платформ в районе и ударом по всему побережью. Объявляется эвакуация, но небольшая спасательная миссия отправляется к эпицентру аварии, чтобы спасти застрявшего там героя. Они еще не знают, что образовавшееся нефтяное пятно вот-вот загорится, и выбираться им придeтся по бескрайнему пылающему морю.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЙАРежиссёр
Йон
Андреас Андерсен
- ККАктриса
Кристине
Куят Торп
- ХБАктёр
Хенрик
Бьельланд
- РКАктёр
Рольф
Кристиан Ларсен
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- БФАктёр
Бьёрн
Флоберг
- АфАктриса
Аннеке
фон дер Липпе
- КСАктёр
Кристоффер
Стаиб
- ЭСАктриса
Эни
Скумсволл
- ЧААктёр
Ченгиз
Ал
- НЭАктёр
Нильс
Элиас Олсен
- ХРСценарист
Харальд
Розенлёв-Эг
- ЛГСценарист
Ларс
Гудместад
- МСПродюсер
Мартин
Сундланд
- ГКПродюсер
Гари
Крэннер
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ВВХудожник
Вилюс
Ванагас
- КДМонтажёр
Калле
Донеселли Гулбрандсен