Голый романтик (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, The Naked Wanderer
Мелодрама, Комедия97 мин18+
О фильме
Возлюбленная бросает Джейка, когда он на глазах у толпы делает ей предложение. Вскоре герой остается не только без невесты, но и без работы, ведь отец девушки был его начальником. Терять парню больше нечего, и он решается на авантюру — пройти пеший марафон по Австралии в чем мать родила.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- ЭМАктёр
Энгус
Макларен
- НЛАктриса
Наташа
Лю Бордиццо
- СКАктриса
Софи
Кеннеди Кларк
- КДАктёр
Каллэн
Дарлик
- АЛАктёр
Алан
Литтл
- МСАктриса
Меган
Смарт
- ДТАктёр
Джейми
Тимони
- ЛЛАктриса
Люси-Роуз
Леонард
- ИААктёр
Исрар
Азам
- КДСценарист
Каллэн
Дарлик
- КДПродюсер
Каллэн
Дарлик
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мишутин
- КММонтажёр
Кевин
Мэннинг
- РРОператор
Рик
Рифичи