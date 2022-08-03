Голый романтик
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Голый романтик

Голый романтик (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, The Naked Wanderer
Мелодрама, Комедия97 мин18+

О фильме

Возлюбленная бросает Джейка, когда он на глазах у толпы делает ей предложение. Вскоре герой остается не только без невесты, но и без работы, ведь отец девушки был его начальником. Терять парню больше нечего, и он решается на авантюру — пройти пеший марафон по Австралии в чем мать родила.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голый романтик»