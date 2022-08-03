Возлюбленная бросает Джейка, когда он на глазах у толпы делает ей предложение. Вскоре герой остается не только без невесты, но и без работы, ведь отец девушки был его начальником. Терять парню больше нечего, и он решается на авантюру — пройти пеший марафон по Австралии в чем мать родила.

