Голый романтик
Актёры и съёмочная группа фильма «Голый романтик»

Актёры

Джон Клиз

John Cleese
АктёрBrian King
Энгус Макларен

Angus McLaren
АктёрJake
Наташа Лю Бордиццо

Natasha Liu Bordizzo
АктрисаValerie
Софи Кеннеди Кларк

Sophie Kennedy Clark
АктрисаAngel
Каллэн Дарлик

Callan Durlik
АктёрCameron King
Алан Литтл

Alan Little
АктёрEli
Меган Смарт

Megan Smart
АктрисаJasmine
Джейми Тимони

Jamie Timony
АктёрKeith
Люси-Роуз Леонард

Lucy-Rose Leonard
АктрисаNikki
Исрар Азам

Israr Azam
АктёрDelivery Boy

Сценаристы

Каллэн Дарлик

Callan Durlik
Сценарист

Продюсеры

Каллэн Дарлик

Callan Durlik
Продюсер

Актёры дубляжа

Борис Быстров

Актёр дубляжа
Филипп Лебедев

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Андрей Мишутин

Актёр дубляжа

Монтажёры

Кевин Мэннинг

Kevin P. Manning
Монтажёр

Операторы

Рик Рифичи

Rick Rifici
Оператор