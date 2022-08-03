Звонок. Последняя глава (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Пытаясь убить собственную малолетнюю дочь, женщина устраивает в квартире поджог и сама погибает в пожаре. Через некоторое время девочку находят на улице и отправляют в больницу, где работает молодая психолог Маю Акикава. Полиции не удаeтся разговорить маленькую пациентку, но Маю замечает, что та обладает психокинетическими способностями. А в это время младший брат Маю — видеоблогер, ведущий развлекательный канал — для увеличения количества просмотров отправляется в сгоревшую квартиру, где, по слухам, обитают призраки.

