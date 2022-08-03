Звонок. Последняя глава
Wink
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Звонок. Последняя глава
7.22019, Sadako
Ужасы94 мин18+

Звонок. Последняя глава (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Пытаясь убить собственную малолетнюю дочь, женщина устраивает в квартире поджог и сама погибает в пожаре. Через некоторое время девочку находят на улице и отправляют в больницу, где работает молодая психолог Маю Акикава. Полиции не удаeтся разговорить маленькую пациентку, но Маю замечает, что та обладает психокинетическими способностями. А в это время младший брат Маю — видеоблогер, ведущий развлекательный канал — для увеличения количества просмотров отправляется в сгоревшую квартиру, где, по слухам, обитают призраки.

Страна
Япония
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звонок. Последняя глава»