Звонок. Последняя глава (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Пытаясь убить собственную малолетнюю дочь, женщина устраивает в квартире поджог и сама погибает в пожаре. Через некоторое время девочку находят на улице и отправляют в больницу, где работает молодая психолог Маю Акикава. Полиции не удаeтся разговорить маленькую пациентку, но Маю замечает, что та обладает психокинетическими способностями. А в это время младший брат Маю — видеоблогер, ведущий развлекательный канал — для увеличения количества просмотров отправляется в сгоревшую квартиру, где, по слухам, обитают призраки.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Хидэо
Наката
- ЭИАктриса
Эридза
Икэда
- ТЦАктёр
Такаси
Цукамото
- ХСАктёр
Хироя
Симидзу
- ХХАктриса
Химэка
Химэдзима
- РКАктёр
Рэн
Кирияма
- РТАктриса
Риэ
Томосака
- ХСАктриса
Хитоми
Сато
- ХААктриса
Химэка
Асами
- СОАктриса
Сэико
Одзонэ
- КССценарист
Кодзи
Судзуки
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- СККомпозитор
Сёго
Каида