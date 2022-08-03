О фильме
Продолжение нашумевшего норвежского фильма-катастрофы «Волна». На этот раз биолог Кристиан Эйкйорд спасает семью не от цунами, а от землетрясения, которое вновь обрушивается на Осло спустя более сотни лет с трагических событий 1904 года.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЙАРежиссёр
Йон
Андреас Андерсен
- СРАктёр
Стиг
Р. Амдам
- КЙАктёр
Кристоффер
Йонер
- АДАктриса
Ане
Даль Торп
- ЭХАктриса
Эдит
Хогенруд-Сэнд
- КТАктриса
Катрин
Тхорборг Йохансен
- ЙХАктёр
Йонас
Хофф Офтебро
- ПФАктёр
Пер
Фриш
- РДАктёр
Рунар
Дёвинг
- ЮКСценарист
Юн
Коре Роке
- ХРСценарист
Харальд
Розенлёв-Эг
- МСПродюсер
Мартин
Сундланд
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- НВАктриса дубляжа
Надежда
Винокурова
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев