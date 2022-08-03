Продолжение нашумевшего норвежского фильма-катастрофы «Волна». На этот раз биолог Кристиан Эйкйорд спасает семью не от цунами, а от землетрясения, которое вновь обрушивается на Осло спустя более сотни лет с трагических событий 1904 года.

