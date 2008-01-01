Я лечу (сериал, 2008) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

Я лечу. Сезон 1. Серия 32
9.42008, Я лечу. Сезон 1. Серия 32
Мелодрама16+

В основе сериала лежат истории взаимоотношений студентов, пациентов и врачей-преподавателей. Из веселых и легкомысленных студентов герои превращаются в опытных профессионалов. Все события сериала зрители воспринимают через судьбу главной героини – Леры Чеховой. Двигателем сюжета и главной мотивацией Лериных поступков служит болезнь ее младшего брата, первая любовь и профессиональное становление.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

