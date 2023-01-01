Биография

Николай Потапов – актер театра и кино, родился 2 апреля 1985 года. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийных телефильмах «Я лечу», «Котовский», «Легавый», «Самара», «Счастливы вместе» и др. Актерское образование получил в театральном институте в родном Ярославле. В 2010 году стал выпускником столичного МГУКИ по специальности театральный режиссер (мастерская В. Зыкова). С 2013 года участвовал в постановках драматического театра в Пензе. Сниматься в кино начал в 2005 году. Дебютным фильмом Николая Потапова стал многосерийный криминальный боевик «Слепой 2». В 2006 году роль советского солдата сыграл в иностранной военной драме «Звезда солдата». Участвовал в съемках рейтинговых сериалов «Счастливы вместе», «Московская история». Одну из главных ролей Николай Потапов исполнил в сериале «Я лечу». В 2008 году участвовал в многосерийном детективе «Оружие». В 2009 году на экраны вышел сериал «Любовь – не то, что кажется» с участием актера. В том же году актер участвовал в рейтинговых сериалах «Воронины», «Котовский». В 2012 году его фильмография пополнилась еще несколькими проектами, среди которых сериалы «Крапленый», «Самара».