Даше 20 лет, она живет в провинциальном городе и работает с детьми в художественно-образовательном центре. У Даши есть бабушка, а больше никого: мама умерла несколько лет назад, а о своем отце Даша знает только то, что он погиб еще до ее рождения… Но наступает момент, когда бабушка решается открыть Даше правду. Оказывается, отец Даши вовсе не погиб… Он жив-здоров, живет в Москве и не знает, что у него есть дочь… Даша едет в Москву, чтобы познакомиться со своим отцом – Владимиром Бестужевым.

