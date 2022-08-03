О фильме
Даше 20 лет, она живет в провинциальном городе и работает с детьми в художественно-образовательном центре. У Даши есть бабушка, а больше никого: мама умерла несколько лет назад, а о своем отце Даша знает только то, что он погиб еще до ее рождения… Но наступает момент, когда бабушка решается открыть Даше правду. Оказывается, отец Даши вовсе не погиб… Он жив-здоров, живет в Москве и не знает, что у него есть дочь… Даша едет в Москву, чтобы познакомиться со своим отцом – Владимиром Бестужевым.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- АЕРежиссёр
Александр
Ефремов
- ОГАктриса
Олеся
Грибок
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- Актриса
Алёна
Ивченко
- ПЯАктёр
Павел
Яскевич
- ИСАктёр
Иван
Стрельцов
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- ПСАктриса
Полина
Стефанович
- АЮАктёр
Алексей
Юцкевич
- ЕБСценарист
Елена
Баландина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЮЛОператор
Юрий
Любшин