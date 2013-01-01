Укради меня. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Укради меня (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Укради меня. Серия 1
Драма, Криминал12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Агнии 19 лет, и никто не называет ее иначе как «эта несносная дочка босса». Действительно: ее отец, директор солидной фирмы, страшно избаловал своего единственного ребенка. И теперь от капризов доченьки страдает и сам отец, и все окружающие. Агния не знает слова «нет», и когда отец вдруг отказывается удовлетворить ее очередную блажь и купить ей квартиру, девушка придумывает необычный способ «выбить» деньги.

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Укради меня»