Агнии 19 лет, и никто не называет ее иначе как «эта несносная дочка босса». Действительно: ее отец, директор солидной фирмы, страшно избаловал своего единственного ребенка. И теперь от капризов доченьки страдает и сам отец, и все окружающие. Агния не знает слова «нет», и когда отец вдруг отказывается удовлетворить ее очередную блажь и купить ей квартиру, девушка придумывает необычный способ «выбить» деньги.

