Укради меня. Серия 2
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Укради меня (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Укради меня. Серия 2
Драма, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Агнии 19 лет, и никто не называет ее иначе как «эта несносная дочка босса». Действительно: ее отец, директор солидной фирмы, страшно избаловал своего единственного ребенка. И теперь от капризов доченьки страдает и сам отец, и все окружающие. Агния не знает слова «нет», и когда отец вдруг отказывается удовлетворить ее очередную блажь и купить ей квартиру, девушка придумывает необычный способ «выбить» деньги.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Укради меня»