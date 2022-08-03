WinkСериалыУкради меня1-й сезон2-я серия
Укради меня (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.82013, Укради меня. Серия 2
Драма, Криминал18+
Сезоны и серии
О сериале
Агнии 19 лет, и никто не называет ее иначе как «эта несносная дочка босса». Действительно: ее отец, директор солидной фирмы, страшно избаловал своего единственного ребенка. И теперь от капризов доченьки страдает и сам отец, и все окружающие. Агния не знает слова «нет», и когда отец вдруг отказывается удовлетворить ее очередную блажь и купить ей квартиру, девушка придумывает необычный способ «выбить» деньги.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- ВЛРежиссёр
Вячеслав
Лавров
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- Актриса
Алёна
Ивченко
- АААктёр
Александр
Аверков
- СЖАктёр
Сергей
Жбанков
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ЕГАктриса
Евгения
Гирзекорн
- Актёр
Алексей
Яровенко
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- ЛКАктриса
Лариса
Карасина
- ЮКСценарист
Юлия
Климок
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- НГХудожница
Наталья
Гурьянова
- ИПОператор
Илья
Пугачёв
- КШКомпозитор
Климент
Шленёв