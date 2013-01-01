Будь со мной всегда (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Говорят, что студенческая дружба самая крепкая и чистая. В эту истину верила и юная Аня, когда доверяла все свои секреты коварной и завистливой Светке. Но так вышло, что Аня понравилась Мише, которого Светка «присмотрела» для себя. Став невольной разлучницей (Аня поначалу на Мишу и смотреть не хотела), девушка навлекла на себя самую черную зависть подруги.



