9.12013, Будь со мной всегда. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама12+
Будь со мной всегда (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Говорят, что студенческая дружба самая крепкая и чистая. В эту истину верила и юная Аня, когда доверяла все свои секреты коварной и завистливой Светке. Но так вышло, что Аня понравилась Мише, которого Светка «присмотрела» для себя. Став невольной разлучницей (Аня поначалу на Мишу и смотреть не хотела), девушка навлекла на себя самую черную зависть подруги.
Сериал Будь со мной всегда 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- ДБАктриса
Дарья
Баранова
- МГАктриса
Марта
Голубева
- Актёр
Андрей
Градов
- Актёр
Алексей
Анищенко
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- Актёр
Алексей
Яровенко
- ИСАктёр
Илья
Сотиков
- ИКАктриса
Ирина
Кабанова
- ВЗАктёр
Валерий
Зеленский
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- ЛНСценарист
Любовь
Новикова
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АРПродюсер
Александра
Райская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- ВЗОператор
Виктор
Зубарев
- КШКомпозитор
Климент
Шленёв