WinkФильмыТабачный капитанАктёры и съёмочная группа фильма «Табачный капитан»
Актёры �и съёмочная группа фильма «Табачный капитан»
Режиссёры
Актёры
Актёрцарь Пётр Первый
Владлен Давыдов
АктрисаЛюбовь Смурова
Наталья Фатеева
АктёрАкакий Львович Плющихин
Николай Трофимов
АктёрКарпий Савельевич Смуров
Сергей Филиппов
Актрисамадам Ниниш
Людмила Гурченко
Актёрповар
Георгий Вицин
АктёрИван
Евгений Шапин
АктёрАнтон Свиньин
Виктор Кривонос
АктрисаГликерия Капитоновна
Марина Полицеймако
АктрисаНенилла Варфоломеевна Свиньина