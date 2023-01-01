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Фильмы
Табачный капитан
Актёры и съёмочная группа фильма «Табачный капитан»

Актёры и съёмочная группа фильма «Табачный капитан»

Режиссёры

Игорь Усов

Игорь Усов

Режиссёр

Актёры

Владлен Давыдов

Владлен Давыдов

Актёрцарь Пётр Первый
Наталья Фатеева

Наталья Фатеева

АктрисаЛюбовь Смурова
Николай Трофимов

Николай Трофимов

АктёрАкакий Львович Плющихин
Сергей Филиппов

Сергей Филиппов

АктёрКарпий Савельевич Смуров
Людмила Гурченко

Людмила Гурченко

Актрисамадам Ниниш
Георгий Вицин

Георгий Вицин

Актёрповар
Евгений Шапин

Евгений Шапин

АктёрИван
Виктор Кривонос

Виктор Кривонос

АктёрАнтон Свиньин
Марина Полицеймако

Марина Полицеймако

АктрисаГликерия Капитоновна
Елена Андерегг

Елена Андерегг

АктрисаНенилла Варфоломеевна Свиньина

Сценаристы

Владимир Воробьев

Владимир Воробьев

Сценарист

Продюсеры

А. Тарасов

А. Тарасов

Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Демьяненко

Александр Демьяненко

Актёр дубляжа

Художники

Валентина Жук

Валентина Жук

Художница

Монтажёры

Мария Пен

Мария Пен

Монтажёр

Операторы

Александр Дибривный

Александр Дибривный

Оператор

Композиторы

Игорь Цветков

Игорь Цветков

Композитор