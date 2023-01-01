Освобождение: Огненная дуга (фильм, 1968) смотреть онлайн
1968, Освобождение: Огненная дуга
Драмы, Мелодрамы12+
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Сюжет
Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» состоит из пяти фильмов. Фильм первый - «Огненная Дуга» повествует о грандиозной битве на Курской дуге летом 1943 года. Здесь произошло самое крупное в истории Второй мировой войны танковое сражение. Наряду с личными судьбами героев в фильме показаны батальные сцены, деятельность штабов и разведок, тех, кто трудился на фронте и в тылу.
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Информация
Рейтинг
- ЮОРежиссёр
Юрий
Озеров
- Актёр
Владлен
Давыдов
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- ПШАктёр
Петер
Штурм
- ЛГАктриса
Лариса
Голубкина
- БЗАктёр
Бухути
Закариадзе
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- ФДАктёр
Фриц
Диц
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- НОАктёр
Николай
Олялин
- ЮКАктёр
Юрий
Каморный
- ЮБСценарист
Юрий
Бондарев
- ЮОСценарист
Юрий
Озеров
- ЛКПродюсер
Лидия
Канарейкина
- ЮДПродюсер
Юрий
Джорогов
- АМХудожник
Александр
Мягков
- ДОХудожница
Диляра
Озерова
- ЕКМонтажёр
Екатерина
Карпова
- ЮЛКомпозитор
Юрий
Левитин