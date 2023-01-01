Освобождение: Огненная дуга (фильм, 1968) смотреть онлайн

Сюжет

Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» состоит из пяти фильмов. Фильм первый - «Огненная Дуга» повествует о грандиозной битве на Курской дуге летом 1943 года. Здесь произошло самое крупное в истории Второй мировой войны танковое сражение. Наряду с личными судьбами героев в фильме показаны батальные сцены, деятельность штабов и разведок, тех, кто трудился на фронте и в тылу.



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