Освобождение: Огненная дуга
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Освобождение: Огненная дуга

Освобождение: Огненная дуга (фильм, 1968) смотреть онлайн

1968, Освобождение: Огненная дуга
Драмы, Мелодрамы12+

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Сюжет

Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» состоит из пяти фильмов. Фильм первый - «Огненная Дуга» повествует о грандиозной битве на Курской дуге летом 1943 года. Здесь произошло самое крупное в истории Второй мировой войны танковое сражение. Наряду с личными судьбами героев в фильме показаны батальные сцены, деятельность штабов и разведок, тех, кто трудился на фронте и в тылу.

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Актёры и съёмочная группа фильма «Освобождение: Огненная дуга»