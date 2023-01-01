WinkФильмыОсвобождение: Огненная дугаАктёры и съёмочная группа фильма «Освобождение: Огненная дуга»
Актёры и съёмочная группа фильма «Освобождение: Огненная дуга»
Режиссёры
Актёры
АктёрРокоссовский
Владлен Давыдов
Актёрмаршал Жуков
Михаил Ульянов
Актёргенерал Модель
Петер ШтурмPeter Sturm
АктрисаЗоя
Лариса Голубкина
АктёрИосиф Сталин
Бухути Закариадзе
АктёрМаксимов
Виктор Авдюшко
АктёрАдольф Гитлер
Фриц ДицFritz Diez
АктёрАнтонов
Владислав Стржельчик
АктёрСергей Цветаев
Николай Олялин
Актёртанкист Васильев