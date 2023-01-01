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Фильмы
Освобождение: Огненная дуга
Актёры и съёмочная группа фильма «Освобождение: Огненная дуга»

Актёры и съёмочная группа фильма «Освобождение: Огненная дуга»

Режиссёры

Юрий Озеров

Юрий Озеров

Режиссёр

Актёры

Владлен Давыдов

Владлен Давыдов

АктёрРокоссовский
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов

Актёрмаршал Жуков
Петер Штурм

Петер Штурм

Peter Sturm
Актёргенерал Модель
Лариса Голубкина

Лариса Голубкина

АктрисаЗоя
Бухути Закариадзе

Бухути Закариадзе

АктёрИосиф Сталин
Виктор Авдюшко

Виктор Авдюшко

АктёрМаксимов
Фриц Диц

Фриц Диц

Fritz Diez
АктёрАдольф Гитлер
Владислав Стржельчик

Владислав Стржельчик

АктёрАнтонов
Николай Олялин

Николай Олялин

АктёрСергей Цветаев
Юрий Каморный

Юрий Каморный

Актёртанкист Васильев

Сценаристы

Юрий Бондарев

Юрий Бондарев

Сценарист
Юрий Озеров

Юрий Озеров

Сценарист

Продюсеры

Лидия Канарейкина

Лидия Канарейкина

Продюсер
Юрий Джорогов

Юрий Джорогов

Продюсер

Художники

Александр Мягков

Александр Мягков

Художник
Диляра Озерова

Диляра Озерова

Художница

Монтажёры

Екатерина Карпова

Екатерина Карпова

Монтажёр

Композиторы

Юрий Левитин

Юрий Левитин

Композитор