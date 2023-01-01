Кочубей (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

Фильм рассказывает о событиях гражданской войны 1918 года. Бесшабашный в своей храбрости герой гражданской войны Кочубей, слава о котором разнеслась по всей Кубани, после кровопролитных боев решает, наконец, в своем войске взять на вооружение дисциплину и знание военной науки...



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