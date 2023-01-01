Кочубей (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Фильм рассказывает о событиях гражданской войны 1918 года. Бесшабашный в своей храбрости герой гражданской войны Кочубей, слава о котором разнеслась по всей Кубани, после кровопролитных боев решает, наконец, в своем войске взять на вооружение дисциплину и знание военной науки...
Кочубей смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЮОРежиссёр
Юрий
Озеров
- Актёр
Николай
Рыбников
- ВВАктёр
Вячеслав
Воронин
- БААктёр
Борис
Александров
- ПТАктёр
Петр
Тимофеев
- ИБАктёр
Игорь
Боголюбов
- МВАктёр
Михаил
Васильев
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- ССАктёр
Станислав
Станкевич
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- Актёр
Ефим
Копелян
- АПСценарист
Аркадий
Первенцев
- ИГПродюсер
И.
Гольдин
- СМХудожник
Семен
Малкин
- МПМонтажёр
Мария
Пен
- СИОператор
Сергей
Иванов
- ЮЛКомпозитор
Юрий
Левитин