Кочубей
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Кочубей

Кочубей (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

9.11958, Кочубей
Военный102 мин12+

О фильме

Фильм рассказывает о событиях гражданской войны 1918 года. Бесшабашный в своей храбрости герой гражданской войны Кочубей, слава о котором разнеслась по всей Кубани, после кровопролитных боев решает, наконец, в своем войске взять на вооружение дисциплину и знание военной науки...

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Страна
СССР
Жанр
Военный
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb