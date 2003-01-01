Родина ждет. Серия 4
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Родина ждет (сериал, 2003) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.92003, Родина ждет. Серия 4
Боевик, Криминал18+

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О сериале

Увлекательный шпионский боевик о буднях российского разведчика за рубежом. Ближний Восток. В одну из стран нефтяного бассейна под видом журналиста-международника приезжает разведчик Виктор Быстролетов. Его цель - установить контакт с бывшим террористом по имени Джавад. Вот уже несколько лет, как Джавад отошел от дел и скрылся в неизвестном направлении…

Сериал Родина ждет 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb