Родина ждет (сериал, 2003) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Увлекательный шпионский боевик о буднях российского разведчика за рубежом. Ближний Восток. В одну из стран нефтяного бассейна под видом журналиста-международника приезжает разведчик Виктор Быстролетов. Его цель - установить контакт с бывшим террористом по имени Джавад. Вот уже несколько лет, как Джавад отошел от дел и скрылся в неизвестном направлении…



