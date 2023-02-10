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Родина ждет (сериал, 2003) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
8.82003, Родина ждет. Серия 5
Боевик, Криминал18+
Сезоны и серии
О сериале
Увлекательный шпионский боевик о буднях российского разведчика за рубежом. Ближний Восток. В одну из стран нефтяного бассейна под видом журналиста-международника приезжает разведчик Виктор Быстролетов. Его цель - установить контакт с бывшим террористом по имени Джавад. Вот уже несколько лет, как Джавад отошел от дел и скрылся в неизвестном направлении…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ОПРежиссёр
Олег
Погодин
- ВНАктёр
Валерий
Николаев
- МКАктриса
Мария
Кивва
- Актёр
Юрий
Соломин
- Актёр
Василий
Мищенко
- Актёр
Павел
Деревянко
- ВТАктёр
Владимир
Турчинский
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Лев
Прыгунов
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ИЛАктёр
Игорь
Ливанов
- ОПСценарист
Олег
Погодин
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков
- АСКомпозитор
Александр
Соколов