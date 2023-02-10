Родина ждет. Серия 5
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Родина ждет
1-й сезон
5-я серия

Родина ждет (сериал, 2003) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.82003, Родина ждет. Серия 5
Боевик, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Увлекательный шпионский боевик о буднях российского разведчика за рубежом. Ближний Восток. В одну из стран нефтяного бассейна под видом журналиста-международника приезжает разведчик Виктор Быстролетов. Его цель - установить контакт с бывшим террористом по имени Джавад. Вот уже несколько лет, как Джавад отошел от дел и скрылся в неизвестном направлении…

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb