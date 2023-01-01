Биография

Сергей Эйзенштейн — советский режиссер, сценарист, актер и художник. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Родился в Риге 22 января 1898 года. Рос в состоятельной семье, которая во времена Первой русской революции перебралась в Париж. В 1908 году вернулся в родные края и поступил в европейское реальное училище, обучался фотомастерству и, как того желал отец, готовился стать архитектором. В 1917 году его призвали на службу, а позже добровольно вступил в Красную армию. Участвовал в Клубе коммунистов в Вожеге, где проявлял себя как режиссер, декоратор и артист. После армейских дней работал в театре и интересовался кино — свой путь начал с перемонтажа картины «Доктор Мабузе, игрок». Затем как режиссер задумал цикл из семи лент, но в свет вышла только одна — «Стачка», в которой он экспериментировал с художественными решениями. В 1925 году Сергей Эйзенштейн выпустил на экраны историческую драму «Броненосец Потемкин», которая по сей день считается шедевром кинематографа. С тех пор фильмография режиссера пополнилась таким работами, как «Иван Грозный», «Александр Грозный», «Октябрь».