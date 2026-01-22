Октябрь (фильм, 1927) смотреть онлайн

Повествование начинается с символичной сцены свержения с пьедестала памятника русскому Императору. Уличные беспорядки в Петрограде и критическое положение на фронтах. Солдатам и жителям Петрограда нечего есть, а Временное правительство неспособно удержать под контролем ситуацию в городе и стране. В этих условиях к власти приходят большевики. Лидер партии Владимир Ленин прибывает в мятежный город и встаёт во главе восстания. Захват власти большевиками под угрозой, ибо к столице подступают войска генерала Корнилова. Воинские части и матросы Балтийского флота, стоящие на стороне большевиков, стягиваются к Зимнему дворцу. Одновременно в Петроград съезжаются делегаты съезда Советов. В президиум съезда избирают представителей партии большевиков, а меньшевиков и эсеров изгоняют из зала.

