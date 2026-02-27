Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор (сериал, 1945) смотреть онлайн

Фильм посвящен теме укрепления единовластия. Достижение такой власти путем коварства и жестокости обрекло Ивана на одиночество, сомнения - таков трагический финал борьбы за власть. Борьбы Ивана Грозного с боярами, организовавшими заговор с целью убить царя. Во главе заговорщиков встала тётка царя Ефросинья Старицкая, мечтавшая возвести на престол своего сына Владимира.

