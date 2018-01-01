Wink
Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор
Актёры и съёмочная группа сериала «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор»

Режиссёры

Сергей Эйзенштейн

Sergei Eisenstein
Режиссёр

Актёры

Андрей Абрикосов

Актёр
Серафима Бирман

Актриса
Николай Черкасов

Актёр
Михаил Названов

Актёр
Александр Мгебров

Актёр

Сценаристы

Сергей Эйзенштейн

Sergei Eisenstein
Сценарист

Продюсеры

Игорь Вакар

Продюсер
Александр Эйдус

Продюсер

Художники

Лидия Наумова

Художница
М. Сафонова

Художница
Иосиф Шпинель

Художник

Композиторы

Сергей Прокофьев

Sergei Prokofiev
Композитор