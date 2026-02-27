Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор (сериал, 1945) сезон 1 смотреть онлайн
1945, Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор. Сезон 1 2 серии
Драма, Исторический12+
Фильм посвящен теме укрепления единовластия. Достижение такой власти путем коварства и жестокости обрекло Ивана на одиночество, сомнения - таков трагический финал борьбы за власть. Борьбы Ивана Грозного с боярами, организовавшими заговор с целью убить царя. Во главе заговорщиков встала тётка царя Ефросинья Старицкая, мечтавшая возвести на престол своего сына Владимира.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb