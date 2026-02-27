Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор. Часть 2
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Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор
1-й сезон
Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор. Часть 2

Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор (сериал, 1945) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.41945, Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор. Часть 2
Драма, Биография18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фильм посвящен теме укрепления единовластия. Достижение такой власти путем коварства и жестокости обрекло Ивана на одиночество, сомнения - таков трагический финал борьбы за власть. Борьбы Ивана Грозного с боярами, организовавшими заговор с целью убить царя. Во главе заговорщиков встала тётка царя Ефросинья Старицкая, мечтавшая возвести на престол своего сына Владимира.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb