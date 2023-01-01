Да здравствует Мексика! (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В прологе говорится о далеком прошлом и памятниках архитектуры Юкатана. Идиллическая новелла «Сандунга» - воспоминание о Мексике дофеодальных времен. Новелла «Магей» - драматическая история любви бедного пеона и его невесты. «Фиеста» - романтическая любовная история и бой быков. «Солдадера» (четвертая новелла) не была снята Эйзенштейном. По замыслу она посвящалась мексиканской революции 1910 года. В последней новелле использованы фрески Ороско, Сикейроса, Риверы.



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