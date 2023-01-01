Броненосец "Потемкин" (фильм, 1925) смотреть онлайн
1925, Броненосец "Потемкин"
Триллер68 мин6+
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О фильме
Сюжет, основанный на подлинном историческом событии, образно выразил основные социальные тенденции ХХ века: массовое стремление к свободе, борьбу с тиранией, защиту человеческого достоинства, призыв к единению людей во имя равноправия.
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ЖанрТриллер
КачествоSD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Эйзенштейн
- АААктёр
Александр
Антонов
- ВБАктёр
Владимир
Барский
- ГААктёр
Григорий
Александров
- ИБАктёр
Иван
Бобров
- МГАктёр
Михаил
Гоморов
- АЛАктёр
Александр
Левшин
- НПАктриса
Нина
Полтавцева
- КФАктёр
Константин
Фельдман
- ПАктриса
Прокопенко
- АГАктриса
Абба
Глауберман
- Сценарист
Сергей
Эйзенштейн
- СТСценарист
Сергей
Третьяков
- ЯБПродюсер
Яков
Блиох
- ВРХудожник
Василий
Рахальс
- ГАМонтажёр
Григорий
Александров
- Монтажёр
Сергей
Эйзенштейн
- ВПОператор
Владимир
Попов
- ЭЭКомпозитор
Эрик
Элламен
- НККомпозитор
Николай
Крюков