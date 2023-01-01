Броненосец "Потемкин" (фильм, 1925) смотреть онлайн

Сюжет, основанный на подлинном историческом событии, образно выразил основные социальные тенденции ХХ века: массовое стремление к свободе, борьбу с тиранией, защиту человеческого достоинства, призыв к единению людей во имя равноправия.



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