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Броненосец "Потемкин"

Броненосец "Потемкин" (фильм, 1925) смотреть онлайн

1925, Броненосец "Потемкин"
Триллер68 мин6+

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О фильме

Сюжет, основанный на подлинном историческом событии, образно выразил основные социальные тенденции ХХ века: массовое стремление к свободе, борьбу с тиранией, защиту человеческого достоинства, призыв к единению людей во имя равноправия.

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Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Броненосец "Потемкин"»