WinkФильмыБроненосец "Потемкин"Актёры и съёмочная группа фильма «Броненосец "Потемкин"»
Актёры и съёмочная группа фильма «Броненосец "Потемкин"»
Актёры
АктёрГригорий Вакулинчук
Александр Антонов
Актёркомандир Голиков
Владимир Барский
Актёрстарший офицер Гиляровский
Григорий Александров
Актёрмолодой моряк
Иван Бобров
Актёрагрессивный моряк
Михаил Гоморов
Актёрмелкий офицер
Александр Левшин
Актрисаженщина в пенсне
Нина Полтавцева
Актёрстудент-агитатор
Константин Фельдман
Актрисамать
Прокопенко
Актрисараненый мальчик