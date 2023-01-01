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Фильмы
Броненосец "Потемкин"
Актёры и съёмочная группа фильма «Броненосец "Потемкин"»

Актёры и съёмочная группа фильма «Броненосец "Потемкин"»

Режиссёры

Сергей Эйзенштейн

Сергей Эйзенштейн

Sergei Eisenstein
Режиссёр

Актёры

Александр Антонов

Александр Антонов

АктёрГригорий Вакулинчук
Владимир Барский

Владимир Барский

Актёркомандир Голиков
Григорий Александров

Григорий Александров

Актёрстарший офицер Гиляровский
Иван Бобров

Иван Бобров

Актёрмолодой моряк
Михаил Гоморов

Михаил Гоморов

Актёрагрессивный моряк
Александр Левшин

Александр Левшин

Актёрмелкий офицер
Нина Полтавцева

Нина Полтавцева

Актрисаженщина в пенсне
Константин Фельдман

Константин Фельдман

Актёрстудент-агитатор
Прокопенко

Прокопенко

Актрисамать
Абба Глауберман

Абба Глауберман

Актрисараненый мальчик

Сценаристы

Сергей Эйзенштейн

Сергей Эйзенштейн

Sergei Eisenstein
Сценарист
Сергей Третьяков

Сергей Третьяков

Сценарист

Продюсеры

Яков Блиох

Яков Блиох

Продюсер

Художники

Василий Рахальс

Василий Рахальс

Художник

Монтажёры

Григорий Александров

Григорий Александров

Монтажёр
Сергей Эйзенштейн

Сергей Эйзенштейн

Sergei Eisenstein
Монтажёр

Операторы

Владимир Попов

Владимир Попов

Оператор

Композиторы

Эрик Элламен

Эрик Элламен

Eric Allaman
Композитор
Николай Крюков

Николай Крюков

Композитор