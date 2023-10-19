Константин Заслонов (фильм, 1949) смотреть онлайн бесплатно
9.11949, Константин Заслонов
Боевик, Биография74 мин18+
О фильме
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АФРежиссёр
Александр
Файнциммер
- ВКРежиссёр
Владимир
Корш-Саблин
- ВДАктёр
Владимир
Дружников
- ВСАктёр
Владимир
Соловьев
- ГМАктёр
Геннадий
Мичурин
- ВДАктёр
Владимир
Дорофеев
- ГГАктёр
Глеб
Глебов
- ВДАктёр
Владимир
Дедюшко
- ВБАктёр
Владимир
Балашов
- ЛФАктёр
Лев
Фенин
- ЗСАктёр
Здислав
Стомма
- ИКАктриса
Инна
Кондратьева
- АМСценарист
Аркадий
Мовзон
- ИШПродюсер
Иосиф
Шапиро
- МЮХудожник
Михаил
Юферов
- АГОператор
Александр
Гинцбург