Константин Заслонов
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Константин Заслонов

Константин Заслонов (фильм, 1949) смотреть онлайн бесплатно

9.11949, Константин Заслонов
Боевик, Биография74 мин18+

О фильме

Фильм рассказывает о борьбе белорусских партизан в Великую Отечественную войну под руководством легендарного Константина Заслонова.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Константин Заслонов»