Первый взвод (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно
8.31932, Первый взвод
Драма, Военный83 мин18+
О фильме
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Корш-Саблин
- ББРежиссёр
Борис
Бродянский
- ДГРежиссёр
Давид
Гутман
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- МЦАктёр
Михаил
Царев
- ГКАктриса
Галина
Кравченко
- ББАктёр
Борис
Бабочкин
- ДГАктёр
Давид
Гутман
- ЗРАктриса
Зинаида
Рикоми
- ЛКАктёр
Леонид
Кмит
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- МРАктёр
Михаил
Ростовцев
- ЯМАктёр
Яков
Малютин
- ББСценарист
Борис
Бродянский
- СМХудожник
Семен
Мейнкин
- ВПХудожник
Владимир
Покровский
- АКОператор
Аркадий
Кольцатый
- ИДКомпозитор
Исаак
Дунаевский