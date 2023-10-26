Первый взвод
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Первый взвод (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

8.31932, Первый взвод
Драма, Военный83 мин18+

О фильме

1914 год. Начало империалистической войны. На фронт отправляется первый взвод, сформированный в одном из белорусских городов...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первый взвод»