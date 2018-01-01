Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Первый взвод»

Актёры и съёмочная группа фильма «Первый взвод»

Режиссёры

Владимир Корш-Саблин

Режиссёр
Борис Бродянский

Режиссёр
Давид Гутман

Режиссёр

Актёры

Федор Никитин

АктёрВеликанов
Михаил Царев

АктёрТаракотин
Галина Кравченко

АктрисаАлеся
Борис Бабочкин

АктёрМакар Бобрик
Давид Гутман

АктёрДавид Шапиро
Зинаида Рикоми

Актрисажена Давида
Леонид Кмит

АктёрАлес
Олег Жаков

АктёрВасильев
Михаил Ростовцев

Актёрмладший капитан
Яков Малютин

Актёрполковник

Сценаристы

Борис Бродянский

Сценарист

Художники

Семен Мейнкин

Художник
Владимир Покровский

Художник

Операторы

Аркадий Кольцатый

Оператор

Композиторы

Исаак Дунаевский

Композитор