День рождения (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно
9.01959, День рождения
Мультфильм, Короткометражка20 мин0+
О фильме
По мотивам дагестанских сказок.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЗБРежиссёр
Зинаида
Брумберг
- ВБРежиссёр
Валентина
Брумберг
- ВСАктриса
Валентина
Сперантова
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- ЛСАктёр
Лев
Свердлин
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- ГНАктриса
Галина
Новожилова
- НЮСценарист
Нуратдин
Юсупов
- ЕТХудожник
Елена
Танненберг
- ИТХудожница
Ирина
Троянова
- ИКХудожница
И.
Кускова
- ВТМонтажёр
Валентина
Турубинер
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- САКомпозитор
С.
Агабабов