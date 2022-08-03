День рождения
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День рождения (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

9.01959, День рождения
Мультфильм, Короткометражка20 мин0+

О фильме

По мотивам дагестанских сказок.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb