День рождения
Актёры и съёмочная группа фильма «День рождения»

Режиссёры

Зинаида Брумберг

Режиссёр
Валентина Брумберг

Режиссёр

Актёры

Валентина Сперантова

Актрисаозвучка
Алексей Консовский

Актёрозвучка
Лев Свердлин

Актёрозвучка
Алексей Грибов

Актёрозвучка
Галина Новожилова

Актрисаозвучка

Сценаристы

Нуратдин Юсупов

Сценарист

Художники

Елена Танненберг

Художник
Ирина Троянова

Художница
И. Кускова

Художница

Монтажёры

Валентина Турубинер

Монтажёр

Операторы

Елена Петрова

Оператор

Композиторы

С. Агабабов

Композитор