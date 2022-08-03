Сказка о Мальчише-Кибальчише (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

В дальние-дальние времена жил со своими родными Мальчиш-Кибальчиш. Не в пример трусливому Мальчишу-Плохишу, он не обижал птиц, не разорял их гнезд и не ломал деревьев, а поступал наоборот: всем и всему помогал и других мальчишей вдохновлял. Но вот пришла беда — из-за черных гор пошли на советскую землю буржуины. Поднялись на защиту родины отцы, а потом и взрослые братья. Чтобы помочь отцам, собрал Мальчиш-Кибальчиш отряд мальчиков и повел их в бой.

