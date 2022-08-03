Сказка о Мальчише-Кибальчише
Сказка о Мальчише-Кибальчише

Сказка о Мальчише-Кибальчише (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

9.41958, Сказка о Мальчише-Кибальчише
Мультфильм, Советские мультфильмы20 мин0+

О фильме

В дальние-дальние времена жил со своими родными Мальчиш-Кибальчиш. Не в пример трусливому Мальчишу-Плохишу, он не обижал птиц, не разорял их гнезд и не ломал деревьев, а поступал наоборот: всем и всему помогал и других мальчишей вдохновлял. Но вот пришла беда — из-за черных гор пошли на советскую землю буржуины. Поднялись на защиту родины отцы, а потом и взрослые братья. Чтобы помочь отцам, собрал Мальчиш-Кибальчиш отряд мальчиков и повел их в бой.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.0 IMDb