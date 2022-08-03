Сказка о Мальчише-Кибальчише (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
9.41958, Сказка о Мальчише-Кибальчише
Мультфильм, Советские мультфильмы20 мин0+
О фильме
В дальние-дальние времена жил со своими родными Мальчиш-Кибальчиш. Не в пример трусливому Мальчишу-Плохишу, он не обижал птиц, не разорял их гнезд и не ломал деревьев, а поступал наоборот: всем и всему помогал и других мальчишей вдохновлял. Но вот пришла беда — из-за черных гор пошли на советскую землю буржуины. Поднялись на защиту родины отцы, а потом и взрослые братья. Чтобы помочь отцам, собрал Мальчиш-Кибальчиш отряд мальчиков и повел их в бой.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АСРежиссёр
Александра
Снежко-Блоцкая
- Актёр
Георгий
Вицин
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- КУАктёр
Константин
Устюгов
- ВХАктёр
Виктор
Хохряков
- МНАктёр
Михаил
Названов
- ВСАктриса
Валентина
Сперантова
- ЛПАктёр
Леонид
Пирогов
- ЛССценарист
Лия
Соломянская
- АГСценарист
Аркадий
Гайдар
- НММонтажёр
Нина
Майорова
- ЕРОператор
Екатерина
Ризо
- МРКомпозитор
Михаил
Раухвергер