Шайбу! Шайбу! (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Рисованный мультфильм «Шайбу! Шайбу!» был снят советским режиссером-мультипликатором Борисом Дежкиным на студии «Союзмультфильм». По мнению критиков и киноведов, техническое и ритмическое совершенство мультипликационной ленты ставит ее в ряд лучших работ, посвященных теме спорта. Увидеть динамичный хоккейный матч приглашает онлайн-кинотеатр more.tv. Короткометражная лента 1964 года длительностью около 21 минуты представлена в хорошем качестве, бесплатно.

Командам «Метеор» и «Вымпел» предстоит ответственный хоккейный матч. Выйдя на ледовую арену, противники разыграют множество опасных моментов, проявят чудеса ловкости, упорства и воли к победе. Но кто же одержит победу: зазнавшиеся «мастера» «Метеора» или дружная команда скромных и самоотверженных хоккеистов «Вымпела»? Бесплатно посмотреть на напряженное противостояние соперников вы можете на wink. Мультфильм «Шайбу! Шайбу!» доступен для просмотра в хорошем качестве, без регистрации на сайте.

